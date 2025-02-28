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Происшествия Социум

В полмиллиона тенге обошелся казахстанке мат в адрес знакомой в WhatsApp

Помимо штрафа за оскорбление женщине придется оплатить моральный ущерб, услуги представителя и расходы на экспертизу.
Жулдызхан Хасангалиева
В полмиллиона тенге обошелся казахстанке мат в адрес знакомой в WhatsApp

В Астане межрайонный суд рассмотрел дело об оскорблении. С сентября по октябрь 2024 года подсудимая отправляла в WhatsApp сообщения с нецензурной лексикой, унижая собеседницу. Потерпевшая потребовала компенсацию: 150 000 тенге за моральный ущерб, 250 000 тенге за услуги представителя и 130 000 тенге за экспертизу. 

По закону за такое нарушение предусмотрен штраф до 100 МРП, исправительные или общественные работы до 120 часов. 

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Суд учел, что подсудимая раскаялась и воспитывает маленького ребенка, поэтому назначил ей штраф в 20 МРП (73 840 тенге). Также она должна выплатить потерпевшей 100 000 тенге за моральный ущерб, 250 000 тенге за услуги представителя и 130 000 тенге за экспертизу. Приговор не вступил в силу.

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