В полмиллиона тенге обошелся казахстанке мат в адрес знакомой в WhatsApp

Помимо штрафа за оскорбление женщине придется оплатить моральный ущерб, услуги представителя и расходы на экспертизу.

В Астане межрайонный суд рассмотрел дело об оскорблении. С сентября по октябрь 2024 года подсудимая отправляла в WhatsApp сообщения с нецензурной лексикой, унижая собеседницу. Потерпевшая потребовала компенсацию: 150 000 тенге за моральный ущерб, 250 000 тенге за услуги представителя и 130 000 тенге за экспертизу.

По закону за такое нарушение предусмотрен штраф до 100 МРП, исправительные или общественные работы до 120 часов.

Суд учел, что подсудимая раскаялась и воспитывает маленького ребенка, поэтому назначил ей штраф в 20 МРП (73 840 тенге). Также она должна выплатить потерпевшей 100 000 тенге за моральный ущерб, 250 000 тенге за услуги представителя и 130 000 тенге за экспертизу. Приговор не вступил в силу.