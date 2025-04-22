В школах ЗКО учителей-пенсионеров увольняли без компенсаций

После вмешательства прокуратуры каждому из них выплатили компенсацию — в общей сложности более 400 тысяч тенге.

В Каратобинском районе за 2024 год в трёх школах уволили пять учителей, достигших пенсионного возраста. В районной прокуратуре сообщили, что при этом учителям не выплатили положенные компенсации.

После вмешательства прокуратуры каждому из них выплатили компенсацию — в общей сложности более 400 тысяч тенге. Директоров школ наказали дисциплинарно.

В ведомстве напомнили: по Трудовому кодексу, увольнение после достижения пенсионного возраста возможно только с предварительным уведомлением не позднее, чем за месяц. Также обязательно должна быть выплачена компенсация, как указано в трудовом договоре, коллективном соглашении или других внутренних документах работодателя.

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