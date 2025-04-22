Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

В школах ЗКО учителей-пенсионеров увольняли без компенсаций

После вмешательства прокуратуры каждому из них выплатили компенсацию — в общей сложности более 400 тысяч тенге.
Жулдызхан Хасангалиева
В школах ЗКО учителей-пенсионеров увольняли без компенсаций

В Каратобинском районе за 2024 год в трёх школах уволили пять учителей, достигших пенсионного возраста. В районной прокуратуре сообщили, что при этом учителям не выплатили положенные компенсации. 

После вмешательства прокуратуры каждому из них выплатили компенсацию — в общей сложности более 400 тысяч тенге. Директоров школ наказали дисциплинарно.

Главный баннер

В ведомстве напомнили: по Трудовому кодексу, увольнение после достижения пенсионного возраста возможно только с предварительным уведомлением не позднее, чем за месяц. Также обязательно должна быть выплачена компенсация, как указано в трудовом договоре, коллективном соглашении или других внутренних документах работодателя. 

Фото: pexels.com

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article