В Уральске идет строительство 35-миллиардного моста в микрорайон Акжайык

В Уральске набирает обороты строительство нового моста через реку Чаган, который свяжет перспективный микрорайон Акжайык с центром города. С инспекцией на объекте побывал аким ЗКО Нариман Турегалиев.

Длина самого моста составит 220 метров, а ширина - 14 метров. Четырехполосная переправа рассчитана на пропускную способность до 30 тысяч автомобилей в сутки. Общая же протяженность проекта с учетом подъездных путей достигает 4,3 километра - дорога выведет транспортный поток прямо на трассу Актобе - Уральск.

Сейчас на стройплощадке задействовано порядка 20 рабочих и 35 единиц спецтехники. Подрядчики забивают 134 сваи на глубину от 15 до 18 метров, а также ведут отсыпку грунта на участке дороги, проходящем через пойму реки.

Общая стоимость масштабного проекта - порядка 35,8 млрд тенге. Строительство идет по EPC-контракту, а полностью завершить объект планируют в 2028 году. Новый мост жизненно необходим Уральску: в микрорайоне Акжайык в будущем будет проживать около 70 тысяч человек, там же запланировано возведение порядка 60 социальных объектов.

Глава региона поручил жестко контролировать качество и график работ.

- Это крайне важный для города проект. Поручаю провести все работы качественно и сдать объект строго в установленные сроки. Каждый этап находится на моем личном контроле, - подчеркнул Нариман Турегалиев.

Напомним, согласно технической спецификации, проект включает строительство четырехполосной магистральной улицы общегородского значения и мостового перехода. Изначально стоимость строительства моста составляла 11 млрд тенге, однако позже стало известно, что он обойдется в 35 млрд тенге. В зоне строительства сейчас проводится изъятие земельных участков. В границы реализации проекта попадают порядка 130 гаражей кооператива "Омега" и еще от 4 до 6 объектов недвижимости.