В ЗКО выросли грузоперевозки и пассажирооборот

По данным Бюро национальной статистики, в региональном разрезе в январе-феврале 2025 года увеличение грузооборота отмечается не только в ЗКО и южных регионах, но и в Атырауской (на 36%), Мангистауской (на 27,2%) и Актюбинской (на 6,4%) областях. В Западно-Казахстанской области грузооборот увеличился на 16,9%.

Пассажирооборот увеличился в Мангистауской области на 60%, в Атырауской — на 58%, в ЗКО — на 5,7%, а в Актюбинской — на 11,2%.

Также в ведомстве сообщили, что в феврале 2025 года на учет в Казахстане было поставлено 149,2 тысячи единиц автотранспортных средств, что на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, количество легковых автомобилей увеличилось на 8%, грузовых — на 26,2%, а число автобусов сократилось на 6,8%.

На 1 марта 2025 года общее количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 5 791,7 тысячи единиц, из которых 88,1% — легковые автомобили, 9,9% — грузовые и 2% — автобусы.