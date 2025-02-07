Видео с тараканами в школе Уральска оказалось фейком

В Instagram-паблике zhaloby_uralsk_ анонимно опубликовали видео. В описании говорится, что якобы в школе №26 полно тараканов. Они повсюду – в тетрадях, на бумагах, работать невозможно. При этом автор поста попросил сохранить анонимность.

В городском отделе образования заявили, что видео снято не в СОШ №26. В этом учебном заведении трубы проложены под полом, а мебель и стены выглядят иначе. Кроме того, в указанной школе четыре раза в год проводится обработка от тараканов. По словам представителя отдела образования, информация в посте не соответствует действительности.

В управлении образования области отметили, что, если у кого-то есть доказательства наличия тараканов в школе, то они просят прислать видео.