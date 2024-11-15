Возврат земель: почти 100 участков в ЗКО использовались не по назначению

В Западно-Казахстанской области продолжается работа по выявлению фактов нецелевого использования земельных участков и их возвращению в государственную собственность, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В Западно-Казахстанской области продолжают выявлять факты нецелевого использования земельных участков и их возвращению в государственную собственность, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Недавний анализ соблюдения земельного законодательства в Чингирлауском и Жангалинском районах показал серьёзные нарушения, связанные с неиспользованием земель по назначению. Так, прокуратура Чингирлауского района провела проверку использования земельных участков, предоставленных крестьянским хозяйствам. В результате было установлено, что свыше 90 земельных участков использовались не по назначению.

Одним из примеров является крестьянское хозяйство, которое более 4 лет не использовало участок, предоставленный ему для посева сельскохозяйственных культур. Для устранения нарушений прокуратура направила соответствующее представление в адрес акимата района. В результате взаимодействия с местными властями было принято решение о возврате земельных участков общей площадью 1 388 гектаров на сумму 13,9 млн тенге.

Похожая ситуация произошла и в Жангалинском районе, где государству вернули 5 участков общей площадью 8 тысяч гектаров, кадастровая стоимость которых превышает 22 млн тенге.

В настоящий момент работа по возврату неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков продолжается.

В прокуратуре ЗКО напомнили, что строгое соблюдение земельного законодательства является обязательным для всех пользователей земель, включая крестьянские хозяйства. Невыполнение условий может привести к лишению прав на эти участки и их возврату в госсобственность.

Напомним, за 6 месяцев 2024 года в отношении субъектов земельных правоотношений, местных исполнительных органов и филиалов госкорпорации «Правительство для граждан» проведено 2685 проверок, выявлено 2174 нарушения земельного законодательства, наложено штрафов на сумму 231,4 млн тенге. С начала года из планируемых к возврату 2 млн гектаров сельхозземель возвращено лишь 1,15 млн гектаров.