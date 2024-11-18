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Происшествия Социум

«Второй Бишимбаев»: бывший парень жестоко избил девушку в Актау

Очевидцы сообщают, что никто из присутствующих мужчин не вмешался, чтобы помочь девушке. Также есть информация, что полицейские посадили обоих в одну машину, где избиение продолжилось.
Жулдызхан Хасангалиева
«Второй Бишимбаев»: бывший парень жестоко избил девушку в Актау

В инстаграм паблике 112_aktau появилось видео с избиением девушки. Автор пишет, что девушку сначала били возле входа в кафе в ночь с 16 на 17 ноября, а после утащили во двор и продолжили бить там. Пользователи сети сообщают, что это бывший парень пострадавшей и подобное у них происходит не в первый раз. Комментирующие сравнили его с известным агрессором, называя «вторым Бишимбаевым».

- «Бишимбаев номер два», «У нас только девушки за всех заступаются, однажды и сама эта девушка разнимала драку», «Сажайте пока не поздно, такой смелый, сделаем его изгоем общества», «Когда, наконец, мужчины поймут, не нравится – оставь, смысл бить слабое физически существо», «Руку себе сломай, чем бить женщину», - отмечается в комментариях к видео.  

По словам очевидцев, никто из присутствующих мужчин не вмешался, чтобы помочь девушке. Также есть информация, что полицейские посадили обоих в одну машину, где избиение продолжилось.

Начальник департамента полиции Мангистауской области Сагындык Аяганов прокомментировал ситуацию, заявив, что дело находится под его личным контролем. 

- Патрульный экипаж предотвратил хулиганские действия, участники инцидента установлены и доставлены в полицию. По факту побоев начато досудебное расследование, проводятся следственные мероприятия, - заявили в полиции.  

Напомним, что 15 ноября в раздевалке школы №24 города Актау сверстники толпой избили школьника. Их родители позже записали видео с извинениями. 

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