В Актау школьники толпой избили сверстника

Полиция подтвердила случившееся. Родителей привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание детей, а подростков поставили на учет. Составлен протокол по статье о хулиганстве несовершеннолетних, предусматривающий штраф для родителей в размере 25 844 тенге.

Как сообщает Lada.kz, инцидент произошел в раздевалке школы №24. Видео, где группа детей избивает сверстника, опубликовали в одном из Instagram-пабликов. На кадрах видно, как несколько младших школьников бьют мальчика руками и ногами.

Полиция подтвердила случившееся. Родителей привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание детей, а подростков поставили на учет. Составлен протокол по статье о хулиганстве несовершеннолетних, предусматривающий штраф для родителей в размере 25 844 тенге.

Информация направлена в комиссию по делам несовершеннолетних при акимате. Ювенальная полиция продолжает работу по предотвращению таких ситуаций.

В городском отделе образования сообщили, что инцидент произошел 15 ноября в СШ №24. Директора школы и его заместителя вызвали в полицию для выяснения всех деталей. Все участники установлены, с родителями ведется профилактическая работа. Ситуация под контролем.

Позже в паблике @112_aktau появилось видео, где родители просят прощения за поступок своих детей. На записи видно четверых участников конфликта. Потерпевшая сторона приняла извинения.

Прокуратура Мангистауской области взяла дело под контроль. Сообщается, что пострадавший школьник не обращался ни в детскую больницу, ни в региональный медицинский центр.