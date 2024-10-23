Вывезли в степь и обезглавили: убийцам 59-летнего мужчины вынесли приговор в Актау

Двоих обвиняемых задержали в мае 2024 года, а третий успел скрыться, но позже тоже был арестован. Расследование длилось четыре месяца, дело передали в суд в начале октября. Подсудимые попросили, чтобы их судили присяжные. Судебный процесс прошел быстро, и в ходе его удалось доказать вину всех обвиняемых.

Межрайонный специализированный суд по уголовным делам вынес приговор трем жителям Мангистауской области, обвиняемым в жестоком убийстве, сообщает Lada.kz. Молодых людей признали виновными в похищении 59-летнего мужчины, которого они увезли в степь, убили, обезглавили и закопали тело на пустыре.

Двоих обвиняемых задержали в мае 2024 года, а третий успел скрыться, но позже тоже был арестован. Расследование длилось четыре месяца, дело передали в суд в начале октября. Подсудимые попросили, чтобы их судили присяжные. Судебный процесс прошел быстро, и в ходе его удалось доказать вину всех обвиняемых.

Судья СМУС Акылбек Медиев зачитал приговор. Подсудимые получили 25, 16 и 7 лет лишения свободы, отбывать наказание они будут в колонии средней безопасности. Двое осужденных оказались братьями. Суд постановил взыскать с них 10 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда и более 3,5 миллионов тенге материального ущерба в пользу семьи убитого. Гражданский иск потерпевших был полностью удовлетворен. Братья также обязаны выплатить по 110 тысяч тенге в фонд пострадавших, а третий осужденный — 73 тысячи тенге.

Приговор еще не вступил в законную силу.