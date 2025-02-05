Вывоз и доставка ценностей: Нацбанк предупредил о новой схеме мошенничества

Нацбанк Казахстана сообщил о новых схемах мошенничества. В интернете появились объявления о услугах по инкассации ценностей от компаний без лицензии НБК.

— Зафиксированы случаи неправомерного использования реквизитов лицензии НБК, которая фактически была выдана другой организации. Эти данные были размещены на сайте некой организации, именующей себя ТОО «Служба инкассации «BRINKS» (не путать с зарубежной инкассаторской компанией The Brink’s Company) с целью создания ложного представления о законности своей деятельности. Заключение договоров с подобными организациями и передача им ценностей на инкассацию несут риски, — сказано в сообщении.

Нацбанк советует гражданам и компаниям проверять лицензии организаций перед сотрудничеством. Сделать это можно в официальном реестре на сайте НБК. Если вы столкнулись с мошенниками, обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы.

Напомним, что Нацбанк внедрил систему для отслеживания и блокировки переводов мошенникам. За первые полгода своей работы антифрод-центр помог сохранить сбережения казахстанцев в размере 967 млн тенге. Директор департамента информации и коммуникации Нацбанка Асан Ахметжан сообщил, что на 6 декабря 2024 года было зарегистрировано 11,7 тысячи мошеннических инцидентов.