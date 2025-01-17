За год в ЗКО пропали 49 человек

12 из них ищут с 2016 года.

По данным департамента полиции ЗКО, в 2024 году в Западно-Казахстанской области пропали без вести 49 человек. Благодаря срочным поискам, удалось найти 37 из них, включая детей до 18 лет.

Сейчас в розыске остаются 12 человек, которых ищут с 2016 года. Случаев похищения, принудительного удержания или рабства среди пропавших не зарегистрировано. Чаще всего пропадают мужчины, злоупотребляющие алкоголем и не имеющие постоянного заработка, состоящие на учете в психиатрическом диспансере с различными диагнозами.

Среди несовершеннолетних чаще пропадают дети из неблагополучных семей. Основными причинами ухода несовершеннолетних являются конфликты с родителями, нежелание детей жить с ними, в том числе из-за систематического употребления спиртных напитков, постоянных скандалов в семье и возникающих обид на своих родителей.