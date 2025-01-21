Земельные участки возвращают пайщикам ЖСК в Атырау

В Атырау продолжают работу по защите прав граждан, пострадавших от незаконных действий учредителей жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) «Атамекентұрғын үй», «Family town», «Baisanat Residence» и «SaraishyqInvestGroup»

В Атырау продолжают работу по защите прав граждан, пострадавших от незаконных действий учредителей жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) «Атамекентұрғын үй», «Family town», «Baisanat Residence» и «SaraishyqInvestGroup», сообщает пресс-служба прокуратуры Атырауской области.

По приговору суда указанные лица привлечены к уголовной ответственности и осуждены к лишению свободы на сроки от 6 до 8 лет.

- Для оказания правовой помощи пайщикам и завершения строительства жилых домов по инициативе прокуратуры создана рабочая группа с участием представителей городского акимата и Управления государственного архитектурно-строительного контроля. Основной задачей группы является обеспечение законных прав пайщиков на имущество, незаконно отчужденное учредителями ЖСК, - говорится в сообщении.

Так, прокуратура добилась добровольного возврата земельного участка площадью 1 гектар, который ранее был незаконно переоформлен на близких одного из учредителей ЖСК «Baisanat Residence».

Кроме того, в суде продолжается рассмотрение гражданских дел о возврате остальных земельных участков в пользу пайщиков, уточнили в надзорном органе.