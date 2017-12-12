Иллюстративное фото с сайта Pandaland.kz Местная жительница, предоставив фиктивные документы о занятости и трудоустройстве, получила необоснованно завышенные соцвыплаты по беременности и родам в связи с потерей дохода и по уходу за ребенком до достижения года. Поддельные документы злоумышленница оформила через ИП своих знакомых. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст.190 ч.3 УК РК - "Мошенничество". - В ходе досудебного расследования установлено, что нарушительница предоставила в департамент «Государственный центр по выплате пенсий» фиктивные документы о ее занятости и трудоустройстве на получение пособий по беременности и родам в связи с потерей дохода и по уходу за ребенком до достижения года. Сотрудники ГЦВП, не подозревая о преступном умысле и намерениях женщины, приняли документы и направили для выплаты в Атырауский областной филиал АО «Государственный фонд социального страхования». В итоге на счет мошенницы поступили денежные средства в размере 1 084 556 тенге, - сообщили службе экономических расследований ДГД. За причиненный ущерб государству суд №2 г.Атырау признал мошенницу виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы со сроком на 3 года. С применением ст.63 УК РК суд постановил считать назначенное наказание условным.