Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО Нурмухан ЖУМАГАЛИЕВ окончил медицинское училище ЗКО по специальности «Лечебное дело». После окончания медучилища работал фельдшером бригады скорой помощи в Уральске. В 2002 году пришел в оперативно-спасательный отряд. Начав рядовым спасателем, через 2,5 года стал руководителем дежурно-поискового спасательного подразделения №3, далее был назначен главным спасателем-специалистом по оказанию экстренной медицинской помощи медико-психологической службы отряда. В настоящее время является руководителем данной службы. Как отметил победитель, он пришел работать спасателем в ДЧС ЗКО не случайно. - Всегда хотел связать свою профессию со спасением людей. В августе 2002 года, проходя мимо здания ДЧС ЗКО, увидел объявление о наборе сотрудников в службу спасения. Не было ни дня, чтобы я пожалел о своем выборе. Быть спасателем – мое призвание, - отметил Нурмухан ЖУМАГАЛИЕВ. Нурмухан ЖУМАГАЛИЕВ стал победителем в конкурсе на лучшего медицинского работника комитета по ЧС МВД РК. Спасатель-медик оказывает экстренную медицинскую помощь и психологическую поддержку пострадавшим до прибытия бригады скорой помощи. Стоит отметить, что только в этом году уральскими спасателями была оказана первая медицинская помощь 191 пострадавшему, из них 15 детей. Экстренную психологическую помощь получили 75 пострадавших, из них 12 детей.Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО