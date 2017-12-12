Сегодня, 12 декабря, в акимате г. Уральск состоялся земельный аукцион. По словам руководителя земельных отношений города Армана БИСИМБАЛИЕВА, на участие в аукционе подали заявки 29 человек. - Два земельных участка расположены в Круглоозерновском сельском округе, два - в поселке Деркул ПДП-2 и один - в районе старого аэропорта. На первый лот претендуют два человека, на третий - восемь человек, на четвертый - четыре и на пятый - 14 предпринимателей, - пояснил Арман БИСИМБАЛИЕВ. Стоит отметить, что аукцион проходил по английской методике - на повышение стоимости. Так, участок в Круглоозерновском сельском округе с первоначальной стоимости 48 тысяч тенге продали за 78 тысяч тенге. Участок земли в ПДП-2 в поселке Деркул был выставлен за 53 тысячи тенге, однако продали его за 2,5 млн тенге. Самым дорогим оказался участок в районе старого аэропорта - начальная стоимость его составляла 330 тысяч тенге, а продали его за 16 млн тенге. По словам одного из участников аукциона Рината КАДЫРГАЛИЕВА, аукцион позволяет предпринимателям более простой способ получения участков. - Я приобрел землю за 2,5 миллиона тенге в поселке Деркул. Считаю что цена приемлемая, так как регион развивается, и тем более этот участок находится рядом со школой. Что конкретно я планирую там построить - пока секрет, но в течение трех лет, которые даны по закону, я успею уже открыться, - пояснил Ринат КАДЫРГАЛИЕВ. К слову, лот под номером 2, который не был продан, будет представлен на следующем аукционе, который пройдет уже в 2018 году.