Выход издания в свет приурочен к 38-летней дате ввода Советских войск в Афганистан. Книга издана в рамках программы "Руxани жаңғыру" и содержит в себе биографии и рассказы 546 участников тех событий. Автором книги является Айгуль ЕРМЕКОВА, доцент, преподаватель Атырауского Университета нефти и газа. - Во время написания книги и сбора информации мне пришлось объездить все регионы нашей страны, встретиться с более чем 400 участниками войны в Афганистане. Я уверена, что информация, которой владеют эти люди, свидетельства того времени, не должны быть утеряны. Это должно остаться в памяти будущих поколений, – рассказала автор книги. Участие в торжественном собрании приняли аким области Нурлан НОГАЕВ и депутат Мажилиса Парламента РК, председатель ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане "Ветераны Казахстана" Бахытбек СМАГУЛ. В ходе вечера ветераны Афганской войны были награждены медалями имени Бауыржана Момышулы и Хиуаз Доспановой.