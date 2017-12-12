Тепеь Областной казахский драматический театр будет носить имя казахской актриса театра и кино, народной артистки СССР Хадиши Букеевой. Хадиша Букеева родилась в казталовском районе ЗКО. В 1938 году она окончила Центральное театральное училище, которое сейчас называется Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства. Она сыграла множество ролей в театре, а также снималась в таких известных фильмах: "Райхан", "Наш милый доктор", "Следы уходят за горизонт". Помимо этого, сегодня такдже было присвоено название школе №30. Теперь школа будет носить имя известной казахстанской летчицы, героя войны Хиуаз Доспановой. Также было решено присвоить Центру культуры и искусств имя Кадыра Мырза Али, который находится на площади в 6 микрорайоне.