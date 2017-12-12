В паблике @atyrauoil очевидец прислал фото, на котором запечатлена группа полицейских, которые якобы принимали участие в предотвращении попытки суицида на Центральном мосту в Атырау ночью 11 декабря. Как прокомментировал данный факт начальник местной полицейской службы УВД г.Атырау Ерлан БИГАМБАЕВ, неизвестного мужчину действительно увели с середины моста прохожие, но попытка суицида не подтверждается. На фото сотрудники наряда МПС, находившиеся в это время на дежурстве, примерно в 11 часов ночи. - Мужчина оказался немым и находился в нетрезвом состоянии. На помощь полицейских позвал автолюбитель, проезжавший мимо по мосту и ставший очевидцем инцидента. Двое прохожих помогли спуститься мужчине с моста, после чего сотрудники МПС вызвали карету скорой помощи, в настоящее время его личность устанавливается, - сообщил Ерлан БИГАМБАЕВ.