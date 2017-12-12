11 декабря во Дворце молодежи и школьников состоялось торжественное вручение сертификатов школам-победителям конкурса «Биіктерге бірге». Директор Трекинской школы Нурсауле ТАЛИПОВА рассказала, что их школа стала победителем данного проекта. - Мы участвовали в проекте «Биіктерге бірге». Этот конкурс проводился в середине ноября. По условиям, должны быть общешкольные достижение, спортивные достижения и наличие спортзала. Также у нас есть международные мастера спорта по самбо, по дзюдо и хорошо развита легкая атлетика в школе. Поэтому мы очень рады, что оказались в числе 20 лучших школ. В конце ноября вышел результат и мы получили за это ценный подарок – спортивный инвентарь. Этот комплект состоит из 46 наименований. Теперь можно заниматься различными видами спорта, организовать веселые старты и устраивать соревнования между детьми. Все оборудование, которое нам подарено, находится в школе, и наши ученики всем этим пользуются, - сообщила Нурсауле ТАЛИПОВА. Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ поздравил всех победителей конкурса и вручил сертификаты. - Хочу поблагодарить гостей национального фонда «Самрук Казына траст» за поддержку. В этом году по этой программе выделено почти полмиллиарда тенге. На эти деньги мы открыли коррекционные центры для детей с ограниченными возможностями, у родителей есть возможность находиться со своим детьми, есть специально оборудованный инвентарь и педагоги, которые обучают их, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - Мы хотим создать условия, чтобы у детей была возможность заниматься спортом. Это должно начинаться со двора, то есть во дворах должны быть спортивные площадки для баскетбола, волейбола или популярные площадки воркаута или детские игровые площадки. По линии "Самрук Казына Траст" было сделано 7 спортивных площадок. Мы хотим развивать массовый спорт. Представители "Самрук Казына траст" посетили Областную специальную школу-интернат для детей с нарушением интеллекта. Там они посмотрели специально оборудованные классы, а ученики этой школы показали свои поделки. После чего состоялось официальное открытие детской спортивной площадки в школе №13.