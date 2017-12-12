Иллюстративное фото с сайта 86.ru Пьяный хулиган выбил строительными камнями все окна почты и семейной амбулатории в селе Сартогай. В суде правонарушитель, раскаявшись в содеянном, признал свою вину, а также сообщил, что на сегодняшний день все поврежденные окна он заменил на новые. - Суд, изучив материалы дела, признал сельчанина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.73 КоАП Республики Казахстан, а также наложил на него административное взыскание в виде ареста на 3 суток, - сообщили в пресс-службе районного суда. Постановление суда вступило в законную силу.