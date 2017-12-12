Иллюстративное фото из архива "МГ" На сегодняшний день в Казахстане работает 101 кадетский класс, в которых обучаются более 2800 детей. Как сообщили в министерстве обороны РК, создание кадетских классов рассчитано на повышение престижа воинской службы и военно-патриотического воспитания молодежи. - В каждом кадетском классе обучаются порядка тридцати ребят, которые занимаются по программе средней общеобразовательной школы. Особое внимание в таких классах уделено патриотическому воспитанию, физкультуре и начальной военной подготовке. На сегодняшний день на всей территории нашей республики функционирует 101 кадетский класс, в которых обучаются более 2800 детей. Воспитанники кадетских классов изучают азы воинской специальности, ментальную арифметику, бальные танцы, верховую езду, приемы рукопашного боя, иностранные языки, этику и многое другое, - пояснили в министерстве обороны. В настоящее время функционируют кадетские классы в общеобразовательных школах Атырауской, Акмолинской, Карагандинской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. В ближайшее время открытие классов планируется в школах Западно-Казахстанской и Жамбылской областях.