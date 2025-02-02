Жителя Атырауской области подозревают в изнасиловании своих 2-летних детей близнецов

Жительница Атырауской области рассказала редакции Orda.kz, что в 2024 году её супруг подозревался в изнасиловании своих детей-близнецов. В полиции области возбудили уголовное дело, но подозреваемого не задержали.

Мальчика и девочку женщина родила с помощью ЭКО в 2023 году. Когда она написала заявление, детям было по 3 года. Муж отправил её на работу, а сам взял декретный отпуск. По словам матери близнецов, в начале знакомства её муж сказал, что не курит и не употребляет алкоголь. Однако, когда детям исполнилось 9 месяцев она узнала, что супруг употребляет марихуану. Когда детям исполнилось 2 года, женщина узнала, что он игроман.

Мама близнецов вспоминает, что первыми признаками, что что-то не так дети стали замкнутыми и начали много плакать. В ночное время они просыпались от кошмаров. Изменения в них заметила даже воспитательница детсада и сообщила матери об этом.

— Когда я была на работе, позвонила воспитательница из детского сада и сказала: похоже, дети чего-то боятся, они изменились, крепко держатся за руку, когда они спят во время тихого часа. Я подумала, что они грустят из-за того, что я на работе. Однажды заметила на попе ребёнка синяк. И начала подозревать, — вспоминает женщина.

Мать, обеспокоенная поведением детей, обратилась за помощью по номеру 111. Психолог, к которому они пришли, заметил, что рисунки близнецов изображают только мужские половые органы.

— 20 ноября я написала заявление в полицию. Прошло больше года, но подозреваемого до сих пор не задержали. Мне сказали, что я сама должна найти проктолога для проведения экспертизы. После того как меня начали отправлять по разным инстанциям, я стала поднимать шум. Врач Тореханова, осмотрев детей, сказала: «Будьте сильными, у обоих детей есть повреждения. У вашего сына ослаблены мышцы, он не может контролировать дефекацию, — добавила мать.



Во время второй экспертизы выяснилось, что у проктолога, осмотревшего детей месяц назад, нет лицензии на проведение экспертизы, поэтому он не смог дать заключение. Мама близнецов добавила, что родственники подозреваемого работают в органах, ведущих расследование. А сестра является административным судьей. По её мнению именно поэтому дело постоянно закрывают. С начала расследования домой к потерпевшим никто не приходил и не собирал никаких доказательств.

Психолог Маржан Еликулова, работавшая с близнецами 3 дня, подтверждает, что дети подвергались психологическому и физическому насилию.

В полиции Атырау в ответ на запрос редакции ответили, что расследование не закрыто, а временно приостановлено. Его несколько раз приостанавливали из-за разногласий сторон по результатам экспертизы. Дело находится в производстве и зарегистрировано по части 4 статьи 121 Уголовного кодекса. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В январе 2025 года дело возобновили и назначили новую экспертизу. Мама обеспокоена, что каждый раз детям вводят наркоз, который вредит их здоровью. Она добавила, что сын до ужаса боится мужчин и даже не может подать руку, когда здоровается.