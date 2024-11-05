ДТП с мопедом в Алматы: подростку сделали 7 операций и удалили почку

17-летний подросток потерял почку в результате ДТП на мопеде. В детской городской клинической больнице №2 Алматы ему сделали семь операций. Врач-реаниматолог Гульбану Бердиярова отметила, что аварии с участием мопедистов не только приводят к летальным исходам, но и вызывают тяжелые травмы, которые существенно меняют жизни как пострадавших, так и их семей.

17-летний подросток потерял почку в результате ДТП на мопеде. В детской городской клинической больнице №2 Алматы ему сделали семь операций, сообщили в управлении общественного здравоохранения города.

Врач-реаниматолог Гульбану Бердиярова отметила, что аварии с участием мопедистов не только приводят к летальным исходам, но и вызывают тяжелые травмы, которые существенно меняют жизни как пострадавших, так и их семей.

— 17-летний пациент был доставлен в критическом состоянии после ДТП на мопеде с множественными травмами. Ему провели семь операций, но сохранить правую почку не удалось. Состояние стабилизировалось, однако подростку предстоит длительная реабилитация из-за серьезной травмы таза, потери почки и оформления инвалидности. Также необходима работа с психологами, - рассказала врач-реаниматолог.

По словам врача, пациент продолжает проходить амбулаторное лечение, периодически госпитализируясь для реконструктивных операций. Она также поделилась историей другого 17-летнего мальчика, который попал в больницу после ДТП на мопеде. Его состояние было критическим из-за политравмы и множественных переломов.

— Чтобы спасти пациента, врачи провели три операции, и только спустя два месяца он был выписан. Сейчас его состояние стабильное, но он продолжает реабилитацию из-за контрактур тазобедренных суставов и множественного перелома таза. Впереди у него этапные операции по восстановлению мочевого пузыря после разрыва уретры, которые также могут сопровождаться риском инфекционных осложнений, сообщила врач.

Она также добавила, что пострадавшие молодые люди часто остаются на всю жизнь с физическими и психологическими последствиями.

— Подростки, управляющие мопедами и самокатами, часто не осознают опасности неумелого вождения. Это приводит к безрассудным маневрам и игнорированию важных правил безопасности. Аварии на мопедах часто заканчиваются серьезными травмами, которые требуют длительного и дорогостоящего лечения, - отметила Бердиярова.

Доктор обратилась к родителям и подросткам с настоятельным призывом не садиться за руль мопеда без обучения и не управлять этим транспортом без необходимых навыков.

Напомним, в конце июля президент подписал закон по вопросам организации дорожного движения. Министерство внутренних дел Казахстана опубликовало список документов, необходимых для регистрации мопедов.