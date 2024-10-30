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Культура Социум

350 млн тенге выделят на создание мультфильмов на казахском языке

По мнению бывшего министра просвещения РК, ныне депутата мажилиса Асхата Аймагамбетова мультфильмов на казахском языке очень мало, и их почти нет на YouTube. В своем телеграмм-канале он написал, что необходимо провести качественное научное исследование потребления казахстанского контента среди детей. Соответствующее предложение направили в министерство науки.
Жулдызхан Хасангалиева
350 млн тенге выделят на создание мультфильмов на казахском языке

По мнению бывшего министра просвещения Казахстана, ныне депутата мажилиса Асхата Аймагамбетова мультфильмов на казахском языке очень мало, и их почти нет на YouTube. В своем телеграмм-канале он написал, что необходимо провести качественное научное исследование потребления казахстанского контента среди детей. Соответствующее предложение направили в министерство науки.

— В наши дни это большая проблема, потому что дети выбирают Интернет и YouTube больше, чем телевидение. Детям стоит смотреть качественные и интересные казахские мультфильмы, не ограничиваясь такими мультфильмами, как «Синий трактор» и «Маша и Медведь». С этой целью при рассмотрении проекта бюджета на следующий год мы внесли в закон положение о выделении 350 миллионов тенге на создание мультфильмов на казахском языке и обеспечение их загрузки не только на телевидение, но и на YouTube. Мы верим, что это расширит доступ детей к интересному контенту на казахском языке, — написал Асхат Аймагамбетов в своем телеграмм-канале. 

Аймагамбетов отметил, что создание детского контента на казахском языке сталкивается с определёнными трудностями. Например, у телеканала «Балапан» мало средств, чтобы оплачивать работу создателей контента, поэтому многие работают волонтёрами и делают это для поддержки казахского языка. 

Он уверен, что дополнительные бюджетные средства помогут улучшить качество казахстанского контента. Также важно перевести на казахский популярные мировые мультфильмы и загрузить их на YouTube, что требует тесного сотрудничества с правообладателями. Этот вопрос ещё не решён окончательно, но работа в этом направлении будет продолжена.

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