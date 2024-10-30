350 млн тенге выделят на создание мультфильмов на казахском языке

По мнению бывшего министра просвещения РК, ныне депутата мажилиса Асхата Аймагамбетова мультфильмов на казахском языке очень мало, и их почти нет на YouTube. В своем телеграмм-канале он написал, что необходимо провести качественное научное исследование потребления казахстанского контента среди детей. Соответствующее предложение направили в министерство науки.

По мнению бывшего министра просвещения Казахстана, ныне депутата мажилиса Асхата Аймагамбетова мультфильмов на казахском языке очень мало, и их почти нет на YouTube. В своем телеграмм-канале он написал, что необходимо провести качественное научное исследование потребления казахстанского контента среди детей. Соответствующее предложение направили в министерство науки.

— В наши дни это большая проблема, потому что дети выбирают Интернет и YouTube больше, чем телевидение. Детям стоит смотреть качественные и интересные казахские мультфильмы, не ограничиваясь такими мультфильмами, как «Синий трактор» и «Маша и Медведь». С этой целью при рассмотрении проекта бюджета на следующий год мы внесли в закон положение о выделении 350 миллионов тенге на создание мультфильмов на казахском языке и обеспечение их загрузки не только на телевидение, но и на YouTube. Мы верим, что это расширит доступ детей к интересному контенту на казахском языке, — написал Асхат Аймагамбетов в своем телеграмм-канале.

Аймагамбетов отметил, что создание детского контента на казахском языке сталкивается с определёнными трудностями. Например, у телеканала «Балапан» мало средств, чтобы оплачивать работу создателей контента, поэтому многие работают волонтёрами и делают это для поддержки казахского языка.

Он уверен, что дополнительные бюджетные средства помогут улучшить качество казахстанского контента. Также важно перевести на казахский популярные мировые мультфильмы и загрузить их на YouTube, что требует тесного сотрудничества с правообладателями. Этот вопрос ещё не решён окончательно, но работа в этом направлении будет продолжена.