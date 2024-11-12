50 медицинских объектов построят в ЗКО к 2025 году

В 2023 году уже введено в эксплуатацию 12 из них, а строительство ещё 38 продолжается. 24 объекта планируется завершить до конца этого года. Кроме того, на 13 объектах проходит капитальный ремонт

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев сообщил на пресс-конференции в СЦК, что в рамках проекта «Модернизация сельского здравоохранения» к 2025 году в регионе планируют построить 50 новых медицинских объектов.

— В 2023 году уже введено в эксплуатацию 12 из них, а строительство ещё 38 продолжается. 24 объекта планируется завершить до конца этого года. Кроме того, на 13 объектах проходит капитальный ремонт, — уточнил Нариман Турегалиев.

Чтобы сократить нехватку специалистов в сельской местности, выделены 9 грантов на резидентуру для медицинских работников и 45 грантов для абитуриентов. Также увеличен бюджет на повышение зарплат и поощрения — с 5 до 8 миллионов тенге. В этом году в регион приняли 131 нового медика.