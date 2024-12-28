Авиакатастрофа в Актау: Путин извинился перед президентом Азербайджана

По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Кремль.

Лидеры двух стран обсудили вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря вблизи Актау.

- Владимир Путин принёс свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и ещё раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В разговоре было отмечено, что следовавшее чётко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения, - говорится в сообщении Кремля.

Между тем, стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты.

В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации. Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау.



Напомним, самолет Azerbaijan airlines, следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в Актау. При крушении лайнер разбился на части. Известно, что перед падением он подал сигнал ЧС над Каспийским морем. В министерстве транспорта сообщили о проведении специального расследования по факту крушения самолёта. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Катастрофа унесла 38 жизней.

В МЧС Казахстана назвали имена погибших в авиакатастрофе близ Актау казахстанцев. Авиакомпания Azerbaijan airlines выплатит компенсацию в размере 40 тысяч манатов (более 12 млн тенге) семье каждого из погибших. Кроме того, компенсация будет выплачена каждому пострадавшему, ее сумма составит 20 тысяч манатов (свыше 6 млн тенге).

Также источник в правительстве Азербайджана сообщил Euronews, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах. Авария, произошедшая с воздушным судном в Актау 25 декабря, была вызвана российской ракетой класса «земля-воздух». Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что российская сторона должна принести извинения за атаку на азербайджанский гражданский самолет с использованием средств ПВО.