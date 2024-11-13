«Батыстың әжесі»: 70-летняя тиктокерша из Атырау заработала на новый дом

70-летняя жительница Атырау Хадиша Аймухамбетова, известная в TikTok под псевдонимом «Батыстың әжесі», за год сумела заработать 10 миллионов тенге, благодаря своей популярности в соцсетях

70-летняя жительница Атырау Хадиша Аймухамбетова, известная в TikTok под псевдонимом «Батыстың әжесі», за год сумела заработать 10 миллионов тенге, благодаря своей популярности в соцсетях, сообщает azh.kz.

Хадиша заботится о своих трёх внуках и ежедневно активно ведёт свою страницу в TikTok, проводя в сети по 4-5 часов в день. Её жизненный опыт и харизма привлекли внимание пользователей, и теперь её аккаунт насчитывает более 90 тысяч подписчиков. Осенью исполнился ровно год с момента её регистрации на платформе, и, по её словам, за это время она заработала 10 миллионов тенге.

Такой успех в TikTok стал возможен благодаря уникальным видео, которые Хадиша публикует на своей странице. Она делится с подписчиками своими мыслями, рассказывает истории из жизни и даёт советы. Её искренность и позитивный настрой привлекают людей всех возрастов, и аккаунт «Батыстың әжесі» становится всё более популярным.

— Сначала я занималась раскруткой своего аккаунта с утра до вечера. Сейчас посвящаю только 2-4 часа в день. Захожу рано утром, потом занимаюсь делами. Вечером снова уделяю 1-2 часа. Бывают дни, когда доход хороший, а бывают — когда нет заработка. Тем не менее, мой средний месячный доход неплохой, я не завишу от пенсии. На эти деньги я записываю внуков в различные кружки, каждую неделю вожу их на игровые площадки, — рассказала Хадиша Аймухамбетова.

Совсем недавно она купила новый дом. Подруги бабушки уже начали идти по её стопам, хотя, как говорит Хадиша, они всё ещё стесняются показываться в эфирах. Несмотря на это, её пример вдохновляет их пробовать становиться более активными в социальных сетях.

— Я рассказывала подругам о возможностях и особенностях заработка в интернете. Некоторые начинали, но бросали на полпути, а у других дети не разрешают, говорят, что «это стыдно». Я же, напротив, получаю удовольствие. С тех пор как я начала стримить, я даже о своих болячках забыла, — отметила женщина.

До пенсии Хадиша апай проработала 40 лет уборщицей в далёком ауле. Теперь она гораздо больше довольна своей новой деятельностью.

Интересный факт: Хадиша зарабатывает на стримах, часто участвует в баттлах с иностранными пользователями. По её словам, большинство её подписчиков проживают за границей.