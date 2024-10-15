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Социум

Более пяти миллионов автомобилей зарегистрировали в Казахстане

Аналитики считают, что значительный рост числа регистраций может указывать на восстановление спроса на автомобили, улучшение экономической ситуации или изменения в налогах и правилах регистрации, которые способствуют увеличению количества автомобилей на дорогах.
Жулдызхан Хасангалиева
Более пяти миллионов автомобилей зарегистрировали в Казахстане

В августе 2024 года в Казахстане было зарегистрировано 141,5 тысяч автотранспортных средств, что на 44,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Бюро национальной статистики. Таким образом, на первое сентября текущего года общее количество зарегистрированных автомобилей в стране достигло 5 579 435 автомобилей.

Аналитики считают, что значительный рост числа регистраций может указывать на восстановление спроса на автомобили, улучшение экономической ситуации или изменения в налогах и правилах регистрации, которые способствуют увеличению количества автомобилей на дорогах.

Доля автомобилей по годам выпуска:

  • не более 3 лет – 6,2%
  • от 3 до 7 лет – 13,1%
  • от 7 до 10 лет – 11,9%
  • от 10 до 20 лет – 23,8%
  • более 20 лет – 44,8%

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