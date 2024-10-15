Более пяти миллионов автомобилей зарегистрировали в Казахстане

Аналитики считают, что значительный рост числа регистраций может указывать на восстановление спроса на автомобили, улучшение экономической ситуации или изменения в налогах и правилах регистрации, которые способствуют увеличению количества автомобилей на дорогах.

В августе 2024 года в Казахстане было зарегистрировано 141,5 тысяч автотранспортных средств, что на 44,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Бюро национальной статистики. Таким образом, на первое сентября текущего года общее количество зарегистрированных автомобилей в стране достигло 5 579 435 автомобилей.

Аналитики считают, что значительный рост числа регистраций может указывать на восстановление спроса на автомобили, улучшение экономической ситуации или изменения в налогах и правилах регистрации, которые способствуют увеличению количества автомобилей на дорогах.



Доля автомобилей по годам выпуска: