Более пяти миллионов автомобилей зарегистрировали в Казахстане

В августе 2024 года в Казахстане было зарегистрировано 141,5 тысяч автотранспортных средств, что на 44,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Бюро национальной статистики. Таким образом, на первое сентября текущего года общее количество зарегистрированных автомобилей в стране достигло 5 579 435 автомобилей.
Аналитики считают, что значительный рост числа регистраций может указывать на восстановление спроса на автомобили, улучшение экономической ситуации или изменения в налогах и правилах регистрации, которые способствуют увеличению количества автомобилей на дорогах.
Доля автомобилей по годам выпуска:
- не более 3 лет – 6,2%
- от 3 до 7 лет – 13,1%
- от 7 до 10 лет – 11,9%
- от 10 до 20 лет – 23,8%
- более 20 лет – 44,8%