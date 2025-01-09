Цены на фастфуд в Казахстане бьют рекорды

Цены на фастфуд в Казахстане за последний месяц выросли на 2,9%, что стало рекордом с декабря 2022 года, сообщает аналитический канал Data Hub. Больше всего подорожание заметно в Мангистауской области (+10%) и Алматы (+7,7%).

За четыре года таких резких скачков цен в этих регионах не наблюдалось. В годовом выражении фастфуд подорожал на 12,9% по стране, а в Алматы – аж на 27,4%.

Что касается других сегментов общепита, то обеды в столовых в декабре подорожали на 2,6% – это максимум с ноября 2022 года. Больше всего цены выросли в Алматы. За год обед в столовых по стране подорожал на 12%, а в Алматы – на 24,9%.

Цены на обеды в ресторанах за месяц выросли на 1%, а за год – на 8,7%. Однако ситуация по регионам отличается. Например, в Карагандинской области за год рост составил 61,6% из-за нескольких скачков цен в 2024 году. Напитки в кофейнях (чай и кофе) подорожали на 1,1% за месяц и на 6,9% за год.