Казахстанцы будут сдавать биометрию при въезде в Россию

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщили, что иностранные граждане и лица без гражданства при пересечении границы будут сдавать биометрические данные — изображение лица и отпечатки пальцев.

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщили, что иностранные граждане и лица без гражданства при пересечении границы будут сдавать биометрические данные — изображение лица и отпечатки пальцев. Соответствующее постановление принято правительством РФ.

Как отмечается, это общепринятая международная практика, которая применяется уже много лет, например, при получении шенгенских виз. Дополнительная информация о путешествующих помогает странам повышать уровень безопасности. При этом изменения не затронут граждан России.

Первый этап

С 1 декабря 2024 года иностранцы, въезжающие в Россию, будут сдавать биометрию:

в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский

в автомобильном пункте пропуска Маштаково.

Второй этап

С 30 июня 2025 года на всех пунктах пропуска для иностранных граждан, въезжающих в Россию, будет формироваться цифровой профиль. Он будет включать информацию о человеке, в том числе биометрические данные. Иностранцы смогут создать свой цифровой профиль самостоятельно через приложение RuID — аналог госуслуг для граждан других стран, которое разрабатывается в рамках экспериментального проекта. В приложении можно будет не только уведомить о своём визите в Россию, но и получить различные услуги на территории страны, например, оформить медицинскую страховку или записаться в МВД.

Кого не коснутся изменения:

граждане Белоруссии

дети до 6 лет

дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России и члены их семей

сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованные в России, и члены их семей.

Напомним, в Казахстане в 2025 году планируется внедрение системы биометрической идентификации в сфере гражданской авиации. Согласно нововведениям, пассажиры смогут проходить контроль безопасности на основе отпечатков пальцев или сетчатки глаза, вместо традиционного предъявления удостоверения личности.

В Казахстане уже закуплено необходимое оборудование для внедрения биометрических технологий. В настоящее время ведется его настройка и тестирование. В ближайшем будущем система будет интегрирована с единой программой Egov министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.