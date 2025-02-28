Денежные переводы из Казахстана упали до минимума за последние шесть лет

По данным аналитиков DataHub, в январе через международные системы денежных переводов (СМДП) из Казахстана за границу отправили 40,7 млрд тенге. Это на 28% (или 16 млрд тенге) меньше, чем в декабре. Обычно в начале года сумма переводов снижается, а пик приходится на вторую половину года, за исключением ноября и декабря. Но на этот раз дело не только в сезонности. Сумма январских переводов оказалась самой низкой за последние шесть лет. Если учесть инфляцию, то этот показатель – один из минимальных за всю историю наблюдений с 2017 года. Единственный раз он был еще ниже в апреле 2020 года.

Больше всего сократились переводы в Россию (-5,7 млрд тенге), Узбекистан (-3,6 млрд), Турцию (-2,3 млрд) и Грузию (-1,3 млрд). Причем для Узбекистана, Турции и Грузии это рекордно низкие показатели за несколько месяцев. Кроме того, снизился и объем денег, поступающих в Казахстан из-за границы. В январе в страну через СМДП перевели 15,8 млрд тенге – это минимум с января 2022 года.

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