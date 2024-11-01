Избивал собаку с ножом в руках: делом актюбинского подростка занялась полиция

В селе Кенкияк Темирского района Актюбинской области сняли на видео жестокое обращение с животным, сообщает Tengrinews.kz. На кадрах видно, как подросток с ножом в руках издевается над собакой, которую держит на привязи. Видео, вероятно, снимал знакомый подростка.

В селе Кенкияк Темирского района Актюбинской области сняли на видео жестокое обращение с животным, сообщает Tengrinews.kz. На кадрах видно, как подросток с ножом в руках издевается над собакой, которую держит на привязи. Видео, вероятно, снимал знакомый подростка. В школе подтвердили, что на записи их ученик. Директор сообщил, что девятиклассник состоит на школьном учете.<

— Я лично только сейчас вижу это видео. Это наш ученик. Мальчик проблемный, из многодетной семьи. Он старший из пяти детей. Ранее у него возник конфликт с одноклассниками, и мы поставили его на внутришкольный учет. Семья у него полная, есть и отец, и мать. Но оба безработные. Лично оповестила о случившемся полицию. У нас в селе нет инспекторов по делам несовершеннолетних, но они приедут к нам из райцентра по такому случаю. Будет решаться вопрос и о мере наказания, — сообщила директор школы села Кенкияк Айнаш Бришова.

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что инцидент произошел в мае, насилие было совершено учеником 9 класса.

— Школьника вместе с родителями доставили в отдел полиции. В настоящее время полицией проводится проверка. Кроме того, происшествие будет рассмотрено на заседании комиссии по делам несовершеннолетних при акимате района с участием его родителей. Несовершеннолетний будет поставлен на учет. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — говорится в сообщении.

Напомним, что в Атырауской области, двое мужчин привязали собаку к трубе, били её палкой, затем облили бензином и подожгли. Живодерами оказались молодые мужчины 21 и 17 лет, они получили пол года лишения свободы.

В Казахстане действует закон «Об ответственном обращении с животными», который предусматривает наказание для виновных. Так, за жестокое обращение, повлекшее увечье животного, предусмотрен штраф до 120 месячных расчетных показателей или исправительные работы. Если жестокое обращение привело к гибели животного, штраф может достигать 200 МРП.