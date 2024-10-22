Дополнительные поезда запускает нацперевозчик ко Дню Республики

В праздничные и предпраздничные дни, приуроченные ко Дню Республики, из-за увеличения пассажиропотока будут запущены дополнительные поезда, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

В праздничные и предпраздничные дни, приуроченные ко Дню Республики, из-за увеличения пассажиропотока будут запущены дополнительные поезда, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

Поезд №630/629 по маршруту «Актобе-Шалкар» будет курсировать через день с 22 октября 2024 года;

⁠Поезд №204 по маршруту «Астана-Шымкент» будет курсировать ежедневно с 21 октября 2024 года;

⁠Поезд №216 по маршруту «Шымкент-Алматы» будет курсировать ежедневно с 22 октября 2024 года;

⁠Поезд №201 по маршруту «Алматы-Астана» будет курсировать ежедневно с 23 октября 2024 года.

— В составе поездов будут вагоны различных классов обслуживания, включая купейные и плацкартные вагоны, - говорится в сообщении.

Кроме того, в пригородном направлении, 25 и 27 октября маршрут скоростного электропоезда «Караганда-Астана» будет продлён до станции «Курорт Боровое». Маршрут электропоезда № 7553/6811/6812/7556 «Караганда-Астана-Курорт Боровое»:

отправление из Астаны в 10:40, прибытие в Боровое в 13:15;

обратное отправление из Борового в 14:10, прибытие в Астану в 17:00.

25, 26 и 27 октября 2024 года состав электропоезда №6831/6829/6830/6832 по маршруту «Ерейментау-Астана-Кокшетау» будет увеличен за счёт добавления дополнительных вагонов.