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Социум

Эксперты назвали самые безопасные автомобили

Лидер рейтинга Genesis, премиальный суббренд Hyundai стал лидером с высшей оценкой безопасности — 10 из 10.
Жулдызхан Хасангалиева
Эксперты назвали самые безопасные автомобили

Автомобиль — это всегда объект повышенной опасности, но безопасность машин сильно зависит от их производителя. Эксперты HotCars составили рейтинг самых безопасных автомобилей, основываясь на современных технологиях и результатах краш-тестов, передает avtonovostidnya.ru

Лидер рейтинга Genesis, премиальный суббренд Hyundai стал лидером с высшей оценкой безопасности — 10 из 10. Большинство моделей Genesis имеют пятизвездочный рейтинг Euro NCAP. Автомобили оснащены системами автоматического экстренного торможения, мониторинг слепых зон, предупреждение о перекрестном движении, удержание в полосе и контроль усталости водителя.

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На втором месте расположился японский бренд Acuraвходящий в состав Honda. Шведская марка Volvo, давно ассоциирующаяся с безопасностью, заняла третье место. 

В десятку вошли также:

  • Subaru
  • BMW
  • Volkswagen
  • Hyundai
  • Mazda
  • Nissan
  • Ford

Эксперты HotCars также назвали самые надежные подержанные автомобили Toyota. В список вошли Toyota Corolla, Sequoia и другие популярные модели.

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