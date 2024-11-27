Эксперты назвали самые безопасные автомобили

Лидер рейтинга Genesis, премиальный суббренд Hyundai стал лидером с высшей оценкой безопасности — 10 из 10.

Автомобиль — это всегда объект повышенной опасности, но безопасность машин сильно зависит от их производителя. Эксперты HotCars составили рейтинг самых безопасных автомобилей, основываясь на современных технологиях и результатах краш-тестов, передает avtonovostidnya.ru.

Лидер рейтинга Genesis, премиальный суббренд Hyundai стал лидером с высшей оценкой безопасности — 10 из 10. Большинство моделей Genesis имеют пятизвездочный рейтинг Euro NCAP. Автомобили оснащены системами автоматического экстренного торможения, мониторинг слепых зон, предупреждение о перекрестном движении, удержание в полосе и контроль усталости водителя.

На втором месте расположился японский бренд Acura, входящий в состав Honda. Шведская марка Volvo, давно ассоциирующаяся с безопасностью, заняла третье место.

В десятку вошли также:

Subaru

BMW

Volkswagen

Hyundai

Mazda

Nissan

Ford

Эксперты HotCars также назвали самые надежные подержанные автомобили Toyota. В список вошли Toyota Corolla, Sequoia и другие популярные модели.