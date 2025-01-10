Евросоюз призвал авиакомпании избегать полетов над Москвой и Санкт-Петербургом

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) обновило рекомендации для авиакомпаний, чтобы «обеспечить максимальную безопасность полетов» над Россией в условиях продолжающегося конфликта Москвы и Киева.

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) обновило рекомендации для авиакомпаний, чтобы «обеспечить максимальную безопасность полетов» над Россией в условиях продолжающегося конфликта Москвы и Киева, передает РБК.

EASA выпустило директиву, в которой призвало воздержаться от полетов «в затронутом российском воздушном пространстве к западу от 60-го меридиана восточной долготы» на всех уровнях полета.

- Речь идет о районах полетной информации Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Самары. Рекомендации действуют до 31 июля 2025 года, они касаются авиакомпаний из стран - членов EASA и из других государств, совершающих рейсы в Евросоюз, - отмечает источник.

Регулятор объяснил это решение тем, что есть риски ошибки при координации военных и гражданских служб, и ошибочной идентификации. В EASA напомнили, что сейчас ни одна компания из ЕС не выполняет полеты над Россией (страна закрыла для них воздушное пространство в феврале 2022 года в ответ на аналогичные меры против российских самолетов), в отличие от ряда перевозчиков из третьих стран.

Обновленные рекомендации были выпущены после крушения в Актау самолета Embraer E190 «Азербайджанских авиалиний», который утром 25 декабря направлялся из Баку в Грозный.

Напомним, самолет Azerbaijan airlines, следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в Актау. При крушении лайнер разбился на части. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Катастрофа унесла 38 жизней.

Авиакомпания Azerbaijan airlines выплатит компенсацию в размере 40 тысяч манатов (более 12 млн тенге) семье каждого из погибших. Кроме того, компенсация будет выплачена каждому пострадавшему, ее сумма составит 20 тысяч манатов (свыше 6 млн тенге). Азербайджанское издание AnewZ опубликовало эксклюзивные фотографии самолетAzerbaijan Airlines, трагически разбившегося под Актау в декабре 2024 года. На изображениях, включая снимки внутренней части фюзеляжа самолета, четко видны признаки повреждений, связанных с внешним вмешательством.