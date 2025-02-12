Фонд ОСМС ЗКО объяснил, как проверяют сроки ожидания медуслуг

Проверки проводятся через мониторинг качества и по жалобам пациентов.

Как проверяют сроки ожидания медуслуг в ЗКО?

В фонде социального медстрахования отметили что, следят за тем, чтобы пациенты получали медицинские услуги вовремя. Если больницы задерживают приём, фонд применяет к ним штрафные санкции. Проверки проводятся через мониторинг качества и по жалобам пациентов.

Как оценивают работу больниц и клиник?

Клиники, работающие по ОСМС, должны соответствовать стандартам. Их оценивают по нескольким критериям:

Количество жалоб, решённых до обращения в Фонд.

Эффективность работы (финансовая стабильность, наличие врачей, удовлетворённость пациентов).

Общий рейтинг, который учитывает качество обслуживания, управление и медицинские ресурсы.

Что будет, если клиника нарушает правила?

Если в работе больницы находят ошибки, Фонд может снизить оплату за её услуги или наложить штраф. В серьёзных случаях договор с больницей расторгают. Если выявленные нарушения связаны с мошенничеством, информацию передают в правоохранительные органы.

Как пациенты могут защитить свои права?

Если у вас есть жалоба на медицинское обслуживание, можно:

Обратиться к руководству больницы или в Службу поддержки пациента (она есть во всех клиниках, работающих по ОСМС).

Подать жалобу через контакт-центр Фонда (1414), приложение Qoldau 24/7, сайт msqory.kz или Telegram-бот SaqtandyryBot.

Позвонить в колл-центр управления здравоохранения региона.

Все вопросы пациента решаются вместе со Службой поддержки пациента и внутренней экспертизы. В этой системе для решения вопроса, и предоставления ответа пациенту установлен срок – 5 рабочих дней. Если же вопрос пациента требует особого разбирательства, со стороны Фонда открывается внеплановый мониторинг.

Что делать, если срочно нужно КТ или МРТ, а очередь через два месяца?

КТ и МРТ для застрахованных казахстанцев бесплатны. Однако на эти исследования направляют только по показаниям врача. По закону срок ожидания не должен превышать 15 рабочих дней.

Если очередь слишком долгая, обратитесь в Службу поддержки пациентов вашей клиники. На ресепшене больницы вам должны подсказать, как ускорить процесс.