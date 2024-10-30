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Социум Экономика

Госаудит в сфере строительства Мангистау выявил нарушения на миллиарды тенге

Аудиторы выявили неэффективное и нецелевое использование заемных средств в Мангистауской и Туркестанской областях, сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты. Ревизионные комиссии обнаружили факты недостижения результатов при строительстве и модернизации инфраструктурных объектов и жилья.
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Госаудит в сфере строительства Мангистау выявил нарушения на миллиарды тенге

Аудиторы выявили неэффективное и нецелевое использование заемных средств в Мангистауской и Туркестанской областях, сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты.

Ревизионные комиссии обнаружили факты недостижения результатов при строительстве и модернизации инфраструктурных объектов и жилья.

В некоторых случаях заемные средства размещались на депозитах для получения процентов, что отвлекало их от заявленных целей.

Результаты аудитов показали недостаточный контроль за использованием заемных средств и погашением кредитных обязательств.

Так, в Мангистауской области выявлены финансовые нарушения на 5,5 млрд тенге, неэффективное планирование и использование внешнего займа на 869 млн тенге и неэффективное использование бюджетного кредита на 6,7 млрд тенге. В результате два должностных лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 3,3 млн тенге.

В Туркестанской области обнаружены финансовые нарушения на 10,5 млн тенге и неэффективное использование бюджетных средств на 4,8 млрд тенге.

Всем объектам, попавшим под аудит, направлены предписания для устранения нарушений.

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