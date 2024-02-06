В Министерстве экологии и природных ресурсов РК прокомментировали сообщение Антикоррупционной службы о расследовании в отношении их сотрудников, сообщает informburo.kz.

— По результатам внутреннего аудита, проведённого МЭПР РК касательно расходов на проведение 28-ой конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-28), руководство министерства материалы направили в Антикоррупционную службу, — сообщили в министерстве.

Там подтвердили, что пятого февраля следственно-оперативная группа департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Астане провела выемку документов в служебном помещении вице-министра экологии и природных ресурсов Мансура Ошурбаева.

— В настоящее время вице-министр отсутствует на рабочем месте, — сообщили в Минэкологии.

Ранее Антикор заявил, что проводит досудебное расследование в отношении некоторых сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов РК.

- В связи с запросами от вас, подтверждаем, что Антикорупционая служба по г. Астане проводит досудебное расследование в отношении работников Министерства экологии и природных ресурсов РК и других лиц. Расследование продолжается. Иная информация в рамках 201 ст. УПК РК разглашению не подлежит, - сообщается на официальном аккаунте ведомства.