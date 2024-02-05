Депутат мажилиса Анас Баккожаев во время презентации законопроекта по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей заявил, что часто женщины провоцируют мужчин на конфликты. При этом он уточнил, что согласен со всеми предложениями коллег по законопроекту, сообщает informburo.kz

— Только ужаснейший из мужчин поднимет руку на женщину. Но ведь не все споры исходят от побоев. Немного мужчин тоже надо понять. С чего начинаются конфликт? Конечно, из-за того, что у женщины длинный язык. Да простят меня все женщины, но есть и такие факты. У казахов говорят: "Хорошая женщина – богатство, плохая женщина – это ссоры". Также говорят: "Та женщина, которая хороша для мужчины, хороша и для страны". К сожалению, мы все дистанцируемся от казахского воспитания, — сказал Анас Баккожаев.

Он призвал к воспитанию девочек со школьной скамьи.

В кулуарах заседания журналисты спросили вице-министра внутренних дел Игоря Лепёху, каковая позиция правоохранителей в этом вопросе.

— Даже если женщина неправа, то есть другие способы (решения конфликта. – прим.автора), кроме физических. В конце концов можно решить вопрос по-другому. Независимо от того, что явилось предпосылкой, если он нанёс телесные повреждения, он должен нести ответственность. Какая разница – кто виноват. Если преступление совершено, должны нести ответственность, — подчеркнул Игорь Лепёха.

Он добавил, что многие агрессоры заявляют, что их кто-то довёл: либо жизнь, либо жена, но это не является оправданием побоев.