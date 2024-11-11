Ипотеку «7-20-25» ужесточат в Казахстане: Нацбанк вносит новое требование

Национальный банк Казахстана внес новое требование в условия ипотеки 7-20-25 на 2025 год.

Национальный банк Казахстана внес новое требование в условия ипотеки «7-20-25» на 2025 год, передает пресс-служба регулятора.

Изменения предусматривают:

установление годового объема финансирования программы в 2025 году до 100 млрд тенге;

введение отсрочки для военнослужащих срочной воинской службы по основному долгу и вознаграждению по займу, полученному по программе «7-20-25» на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 дней после его окончания;

введение c 1 января 2025 года требования об отсутствии жилья на праве собственности заемщика (и супруга/супруги) в течение последних 18 месяцев на территории Республики Казахстан, за исключением комнат в общежитиях полезной площадью менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи; а также жилища, которое признано аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

— Данные нормы вводятся в целях максимального охвата населения, особенно нуждающегося в жилье; а также в соответствии с изменениями в законодательстве, которые предусматривают отсрочку для военнослужащих срочной воинской службы по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа.

Отмечается, что параметры ипотечных жилищных займов, остаются неизменными (минимальный размер первоначального взноса, максимальная сумма займа, ставка вознаграждения, срок займа, максимальная стоимость приобретаемого жилья в разрезе регионов).

Напомним, «7-20-25» - это социальная программа, которая была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%.

Жилищный заем выдается в национальной валюте, а право на участие в программе имеет любой казахстанец, имеющий доход от трудовой и (или) предпринимательской деятельности, а также не имеющий жилья на праве собственности.

По состоянию на 31 октября 2024 года в рамках программы выдано 76 753 льготных займа на сумму 1 059,6 млрд тенге.