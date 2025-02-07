Из-за снижения ставок системе ОСМС в ЗКО не хватает финансирования

Как сообщили в филиале Фонда социального медицинского страхования по ЗКО, за качеством медицинских услуг следят эксперты Фонда. Они проверяют работу больниц тремя способами: текущий мониторинг — это постоянные проверки на соответствие стандартам, внеплановый мониторинг проводится в случае жалоб или выявленных нарушений, а контроль выполнения договоров осуществляется между клиниками и Фондом.

— Если у вас есть жалоба на медицинскую организацию, можно обратиться несколькими способами. Во-первых, можно позвонить в колл-центр управления здравоохранения вашего региона. Все медучреждения подчиняются именно им, поэтому они могут повлиять на решение проблемы. Еще один вариант – оставить заявку в приложении Qoldau 24/7. Специалисты Фонда получат ваше обращение, свяжутся с медорганизацией и проверят качество оказанных услуг. Если вдруг вам отказали в помощи, они выяснят причину. Каждой жалобе присваивается регистрационный номер, благодаря которому можно следить за ее статусом. Также можно написать в Telegram-бот @SaqtandyryBot. В меню нужно выбрать «Отправить сообщение в Фонд», указать суть проблемы, название региона и медицинской организации. Еще один удобный вариант – круглосуточный контакт-центр фонда по номеру 1414. Звонок бесплатный с мобильных и городских телефонов по всему Казахстану. Кроме того, можно оставить обращение прямо на сайте Фонда, в разделе «Задать вопрос / пожаловаться». Фонд также следит за сроками ожидания медицинских услуг. Если в ходе мониторинга выяснится, что сроки нарушены, к поставщикам применяются меры экономического воздействия, — сообщили в филиале Фонда.

С какими проблемами сталкивается система ОСМС сейчас:

Система не получает достаточно средств из-за снижения ставок (недофинансирование);

Отсутствие источников дохода у многих граждан, что затрудняет их участие в системе (низкий охват населения);

Стандарты лечения и клинические протоколы требуют пересмотра и регулирования со стороны уполномоченных органов для улучшения качества медицинской помощи.

По данным Фонда, основные расходы ОСМС в 2024 году распределились следующим образом:

40,7% – стационарная медицинская помощь

32,9% – консультативно-диагностические услуги

11% – медицинская помощь в селах

6% – реабилитация

3% – высокотехнологичная медицина

Фонде отметили, что при распределении бюджета учитывают количество застрахованных, наличие медицинского оборудования и уровень заболеваемости. В этом году планируется сделать систему стабильнее, расширить охват населения, развивать цифровые сервисы, улучшить контроль качества медицины и повысить прозрачность работы.

В настоящее время в системе ОСМС участвуют 84,7% жителей области. Ранее для получения статуса застрахованного необходимо было полностью погасить задолженность за предыдущий год. Теперь достаточно оплатить вперед 12 месяцев (по 4 250 тенге в месяц). Важно вносить платежи отдельно за каждый месяц. Если оплатить всю сумму сразу (51 000 тенге), система не присвоит статус.