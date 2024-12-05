Как работает биометрия на российском погранпосту «Маштаково»

В ноябре правительством РФ было принято постановление о сдаче биометрических данных (изображение лица и отпечатки пальцев) при пересечении границы иностранными гражданами и лицами без гражданства. Эксперимент начал действовать в аэропортах Москвы, и на пограничном посту «Маштаково», который находится по другую сторону от казахстанского поста «Сырым» в ЗКО.

Это один из самых загруженных постов, как с казахстанской, так и с российской стороны. Мало того, что ЗКО граничит с пятью областями РФ и нашу область используют как транспортный коридор, так еще иностранные водители большегрузов стараются проехать через участок казахстанской дороги из-за низкой стоимости горючего в Казахстане. Еще одним фактором раньше была бесплатная дорога, но недавно за проезд по участку автодороги Самара-Шымкент стали брать плату.

Помимо большегрузов, пост «Маштаково» используют трудовые мигранты для визарана, сюда они возвращаются каждые три месяца. Это ближайший погранпост, например, к столице России. Поэтому казахстанские пограничники заявили, что на посту могут быть заторы и рекомендовали использовать другие маршруты.

Визаран (visa run) - это пересечение границы государства для обновления сроков легального пребывания.

Биометрия начала действовать с 1 декабря и уже 3 декабря мы выехали, чтобы посмотреть, как работает система.

Действительно, процедура прохождения российской границы стала занимать больше времени. Впрочем, и раньше нельзя было сказать, что это было быстро. Но сейчас даже таксисты советуют тем, кто едет в Россию к определенному времени, например, на самолет или на встречу, планировать на прохождение пограничного досмотра не менее семи часов.

На пункте пропуска работают несколько «окошек», но и въезжающих в страну немало.

Сначала отдаете паспорт пограничнику, потом на аппарате загорается табло «приложите левую (правую руку). Кстати, сам аппарат электронный. Процедура занимает 5-7 минут. Но бывали случаи, когда система «глючила» и некоторым приходилось прикладывать руку к аппарату для дактилоскопии повторно. А вот самое интересное, что надпись на электронных табло дублируется на казахском языке. То же самое и с процедурой по снятию изображения лица. То ли добрый жест от соседей, то ли аппарат настраивали в Казахстане.

Еще один момент: биометрию иностранцы сдают не только когда въезжают в страну, но, когда и выезжают из России.

В итоге прохождение российской границы в одну сторону (из РФ в РК) в будний день заняло у нас чуть больше четырех часов.

Напомним, первый этап начался 1 декабря 2024 года и биометрию теперь сдают в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, а также в автомобильном пункте пропуска «Маштаково». Второй этап начнется с 30 июня 2025 года на всех пунктах пропуска.

Биометрию не будут сдавать:

граждане Белоруссии

дети до 6 лет

дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России и члены их семей

сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованные в России, и члены их семей.

Напомним, в Казахстане в 2025 году планируется внедрение системы биометрической идентификации в сфере гражданской авиации. Согласно нововведениям, пассажиры смогут проходить контроль безопасности на основе отпечатков пальцев или сетчатки глаза, вместо традиционного предъявления удостоверения личности.