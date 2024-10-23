Как выбрать свой первый автомобиль — советы экспертов

Не всем повезло получить машину от папы или брата, поэтому многим приходится самостоятельно разбираться в выборе и эксплуатации авто. Информации так много, что голова кругом, и все кажется запутанным. Сервис «Автокод» решил помочь и сделал короткое руководство по выбору первого автомобиля.

Не всем посчастливилось получить машину от папы, брата или иного добродетеля, поэтому многим приходится самостоятельно разбираться в выборе и эксплуатации авто. Информации так много, что легко запутаться. Сервис «Автокод» решил помочь в этом вопросе и сделал короткое руководство по выбору первого автомобиля.

Лучшая машина для новичка

Есть автомобили, которые годами остаются популярными. Поколения сменяют друг друга, но многие начинающие водители выбирают:

Ford Focus

Mitsubishi Lancer

Toyota Corolla

Toyota Camry

Эти авто уже более десяти лет остаются среди самых покупаемых. Во-первых, они надёжные: каждая из этих моделей может прослужить более 10 лет и пройти сотни тысяч километров при правильном обслуживании. Именно надёжность — один из главных факторов при выборе первой машины. Во-вторых, они просты в эксплуатации. В их конструкции нет сложных особенностей, как, например, у Subaru с неудобно расположенными свечами или у Volkswagen с необслуживаемыми трансмиссиями. Все типичные проблемы этих машин давно известны и легко решаемы любым механиком. В-третьих, они универсальны. "Фокус" и "Лансер" привлекают любителей скоростей и фанатов "Форсажа", а

"Королла" и "Камри" символизируют спокойную семейную жизнь, как в американских сериалах. Однако, как "Фокус" отлично подходит для установки детского кресла, так и "Камри" способна справляться с зимними дорогами.

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Самые популярные б/у автомобили

Среди самых продаваемых автомобилей на вторичном рынке в постсоветских странах часто можно встретить:

Hyundai Solaris

Renault Logan

KIA Rio

Daewoo Nexia

Opel Astra

Volkswagen Passat

Модели Logan, Solaris и Rio неизменно лидируют в списках продаж по простой причине: машины, купленные новыми 3-5 лет назад, уже отслужили своё, потеряли во внешнем виде и начали ломаться чаще, но всё ещё подходят для продажи после хорошей химчистки. На автомобильном рынке действует правило: то, что стоит недорого, всегда будет лидировать среди б/у авто спустя несколько лет. Кроме доступной цены, у этих моделей мало что выделяется. Хотя эксперты отмечают, что подвеска у "Логана" настроена неплохо.

Daewoo Nexia стоит рассматривать с осторожностью, так как многие из них использовались в такси. Opel Astra и Volkswagen Passat известны своим качеством сборки и надёжностью — это всё-таки "немцы", которые знают толк в автомобилях. Если бюджет позволяет выбрать одного из этих производителей, новичку будет сложно найти что-то лучше.

Фото с сайта Автокод

Автопроизводство соседнего государства

Классический выбор для первой машины — покупка недорогого авто. Чаще всего молодые парни-новички решаются на такой шаг, приобретая машину примерно за миллион тенге. Обычно такие автомобили не служат больше года у одного владельца: за это время они попадают во множество мелких аварий, ведь новички считают, что "не жалко" и "учиться же надо на чём-то". Чаще всего такие машины ремонтируют не в сертифицированных центрах, а во дворах или гаражах у друзей.

Если вы когда-либо слышали советы, какую машину выбрать парню-новичку, то, скорее всего, это были:

LADA Samara

LADA Classic

LADA 110

LADA Priora

LADA Granta

«Ока»

GAZ 3110

Это действительно самые популярные подержанные российские автомобили. Аргумент "всё равно разобью" часто звучит, но дело в другом: такие машины не только ржавые и неудобные, но и могут подвести в самый неподходящий момент. Они небезопасны и ненадёжны. Любой подобный автомобиль (даже новый) — это скорее для тех, кто готов к экстриму и не прочь проводить время в гараже. А подержанный российский автомобиль — это своего рода "конструктор" для настоящих любителей покопаться под капотом и всегда возить с собой запасные части.

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Автомобиль для женщины-новичка

Выбор первого автомобиля для женщины-новичка — задача не из лёгких. Он должен быть не только удобным и надёжным, но и вместительным для всех необходимых вещей: сумок, детских кресел, покупок. Также важно, чтобы машина была простой в управлении и, конечно, красивой — нередко женщины предпочитают яркие цвета, например, красный. По словам экспертов, женщины подходят к выбору авто более рационально, чем мужчины, особенно если речь идёт о первой машине.

Вот список автомобилей, которые идеально подходят для женщины-новичка:

Skoda Fabia

Peugeot 308

Fiat 500

KIA Picanto

Toyota Auris

Nissan Qashqai

Volkswagen Golf

VW Beetle

При выборе подержанного авто важно проверить его историю через сервисы. Это поможет убедиться, что у машины нет серьёзных технических проблем, а продавец — надёжный.

Фото с сайта Автокод

Какую машину выбрать начинающему водителю — совет эксперта

Кира Каддаха, представитель AutoSpot, советует новичкам выбирать надёжные и безопасные модели KIA Rio, Cerato или Hyundai Solaris. Эти автомобили подходят для эксплуатации в Казахстане и имеют длительную гарантию. Hyundai Solaris уже в базовой комплектации включает системы безопасности и удобен в управлении. Новичкам не рекомендуется покупать автомобили с мощностью более 150 лошадиных сил, так как они могут быть опасными для неопытных водителей.