Косатки расправились с пятиметровой акулой в Австралии

На месте главного укуса обнаружили ДНК косаток, а в трех других ранах - ДНК плоскоголовых семижаберных акул.

По данным Seven News, останки большой белой акулы, длина которой составляла 4.7 м, нашли возле города Портленд в штате Виктория. Как выяснили ученые, хищницы разорвали брюхо акулы, чтобы добраться до внутренностей. При этом диаметр одной из ран, которую косатки оставили за один укус, достиг 50 см.

В происшествии специалисты сразу заподозрили косаток, так как группу этих существ заметили в океане за некоторое время до случившегося. В результате ученым удалось подтвердить гипотезу при помощи анализа ДНК из ран погибшей рыбы.

Таким образом, на месте главного укуса обнаружили ДНК косаток, а в трех других ранах - ДНК плоскоголовых семижаберных акул, которые, очевидно, решили полакомиться падалью.

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