Курс доллара вновь превысил 500 тенге

При этом официальный курс американской валюты, установленный Нацбанком, составил 494,87 тенге.

Курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на 22 ноября (к слову, таким курс был и в прошедшие выходные), составил 494,87 тенге. Евро - 520,65 тенге, российский рубль - 4,91 тенге.

Между тем, доллар в обменных пунктах Уральска снова превысил отметку в 500 тенге.

Доллар США: покупка — 498, продажа — 505 тенге;

Евро: покупка — 520, продажа — 530 тенге;

Российский рубль: покупка — 4,90 тенге, продажа — 5,5.

18 ноября 2024 года в обменных пунктах города курс доллара США превышал отметку в 500 тенге. По данным Национального банка Республики Казахстан, официальный курс на эту дату составлял 495,95 тенге за доллар. Однако в обменных пунктах Уральска средний курс продажи доллара достигал 500 тенге.