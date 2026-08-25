Мальчика насмерть придавило воротами в Уральске: прокурор запросил срок для обвиняемого

Мальчика насмерть придавило воротами на спортплощадке в Уральске 27 июля 2022 года. Тогда 11-летний Нурамир Сапарбеков получил несовместимые с жизнью травмы. Позже стало известно, что площадка находится на балансе спортивного клуба "Орал". А спустя практически месяц выяснилось, что после трагического случая уволили заместителя директора СК "Орал".

За это время дело уже доходило до суда. Ранее под обвинение попадал бывший директор спортивного клуба "Орал", а сейчас за произошедшее отвечает Бауыржан Алтаяков - на тот момент заведующий спортивными площадками СК "Орал".

25 августа 2026 года под председательством судьи Уральского городского суда Абадана Мамырова прошли прения сторон по делу о гибели мальчика. Первым выступил гособвинитель Ерасыл Ергалиев.

- Бауыржан Алтаяков обвиняется по части 3 статьи 306 УК РК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Подсудимый вину не признал и считает, что трагедия произошла не по его вине, а ответственность должны нести другие лица. Однако исследованные судом материалы дела полностью подтверждают виновность подсудимого. В результате неисполнения возложенных на него обязанностей произошло падение незакрепленных футбольных ворот на Нурамира Сапарбекова. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Эта трагедия не была случайностью. Опасный инвентарь продолжал эксплуатироваться, несмотря на отсутствие его крепления. Кто должен был обеспечить эксплуатацию футбольных ворот? Ответ содержится в исследованных судом письменных доказательствах. Алтаяков был заведующим по спортивным площадкам. Согласно должностной инструкции, он должен был обеспечить содержание в надлежащем состоянии спортивных площадок, техническое состояние оборудования, проведение профилактического осмотра, организацию и ремонт спортивных сооружений, выявление неисправностей и устранение нарушений, контроль качества выполненных работ. Работодатель возложил на него обязанности, и именно он не должен был допустить эксплуатации неисправных ворот. Подпись в должностных инструкциях появилась уже позже произошедшего случая, но это не исключает его уголовной ответственности. Он исполнял свои обязанности и знал круг своих задач, - пояснил прокурор.

Ерасыл Ергалиев просил признать подсудимого виновным в совершении уголовного правонарушения и назначить ему наказание в виде 4 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, а также взять его под стражу в зале суда.

Отец Нурамира Айбулат Есеналиев просил самого строгого и справедливого наказания для виновного.

- Я не отступлюсь и буду до конца добиваться наказания, - сказал он.

Мама погибшего мальчика Салтанат Есеналиева отметила, что она мама, у которой отняли самое дорогое, что есть.

- В нашей семье трое детей, но Нурамира никто не заменит. Каждый процесс, каждое заседание по делу заставляет меня возвращаться вновь и вновь в этот день, к этой трагедии, которую невозможно забыть. Жизнь нашего сына оборвалась на этой площадке, у него были планы на жизнь. Он родился здоровым мальчиком. В тот день всё было как обычно. Он ушёл на день рождения, затем его позвали друзья на прогулку. Он обещал прийти, но не пришёл. Уже четыре года наша семья живёт с невыносимой болью. И всё это время мы ждём справедливости и законного решения суда. Человеческая жизнь не может быть ценой чьего-то безразличия и невыполнения своих обязанностей, - сказала мама Нурамира.

Женщина также считает, что Алтаяков был ответственным за эту площадку.

- Он подписал свою должностную инструкцию только в 2024 году, и, со слов самого подсудимого, он не хотел подставлять директора. Значит, в 2022 году он не знал своих трудовых обязанностей. Он не контролировал ситуацию и не предпринимал никаких действий, не писал писем на имя руководства. Ворота были ржавые и неустойчивые. Их нужно было менять, так как они простояли на этой площадке более 10 лет. Согласно экспертизе, ворота не соответствовали проектно-сметной документации. Они были опасны для использования, но Алтаяков не проявил инициативы и ни разу не осмотрел спортивную площадку. Не стоял вопрос об их ремонте или сварке. Он даже не знал, что ворота не соответствуют проекту. Если бы в своё время ответственные лица исполняли свои обязанности, мой сын был бы сегодня жив. Опасность существовала не один день, но никто ничего не сделал. Ворота не были закреплены. За площадкой никто не следил. Подсудимый получал заработную плату. Ни один родитель даже представить не может, что там кроется смертельная опасность. Никакие оправдания не вернут мне ребёнка. Прошу признать подсудимого виновным и вынести справедливое решение, - сказала Салтанат Есеналиева.

Сам Бауыржан Алтаяков заявил в суде, что не согласен с обвинением и вину свою не признаёт. Затем выступили адвокаты сторон. На следующем судебном заседании подсудимому предоставят последнее слово.