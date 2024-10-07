Мужчина убил своих родителей и покончил с собой в Атырау пятого октября. Полиция ведёт следствие.

Мужчина убил родителей и покончил с собой в Атырау

По данным департамента полиции, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

— По предварительным данным 25-летний мужчина убил своих родителей 65 и 58 лет, а после покончил с собой. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по выяснению всех обстоятельств происшествия. Иная информация в интересах следствия не разглашается, — пояснили в ведомстве.

Как сообщают СМИ, мужчина оставил предсмертную записку «Простите меня». На месте преступления нашли нож и окровавленную кувалду. После убийства, мужчина повесился.

Напомним, ранним утром 25 апреля в пятиэтажном доме в Индерском районе Атырауской области произошло чудовищное преступление. В квартире на втором этаже произошел пожар. Огнеборцы обнаружили в спальне тела двоих детей 10 и 7 лет. Мама детей и 30-летний мужчина были госпитализированы в реанимацию. Они были без сознания. Позже в больнице скончалась и женщина, у неё были ожоги 95% кожного покрова.

Также стало известно, что полицейские нашли на месте емкость с остатками горючего. Оказалось, что 31-летний мужчина приобрёл емкость с бензином на ближайшей АЗС. Это зафиксировали видеокамеры. Он оказался знакомым потерпевшей. Подозреваемого задержали по горячим следам. Он направлялся в Уральск. Мужчину водворили в изолятор временного содержания.