Мясо в Казахстане дорожает третий месяц подряд

По данным аналитиков Data Hub, в марте мясо и мясные продукты подорожали на 2,2% по сравнению с февралем. Последний раз такие высокие темпы роста цен наблюдались в апреле 2022 года. Рост цен на мясо даже на 1% в месяц — это редкость. Для сравнения: за два предыдущих года месячный рост обычно не превышал 0,4%.

С начала 2025 года мясо уже подорожало на 5,6%, хотя год только начался. Для сравнения: за весь 2024 год рост составил 3,4%, а в 2023 году — 7%.

Аналитики отмечают, что подорожание мяса продолжается уже третий месяц подряд: в январе — рост на 1,1%, в феврале — на 2,1%. Мясо стало главным фактором, повлиявшим на рост продовольственной инфляции в марте. Из общего увеличения цен на продукты (0,67 процентного пункта) почти 40% пришлось именно на мясо. Особенно сильно выросли цены на говядину (на 3,5%) и баранину (на 3,4%) — это рекордные показатели с 2017 года.

До этого министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров объяснял рост цен повышенным спросом со стороны Таджикистана и Узбекистана. При этом в ведомстве уверяют, что дефицита мяса на рынке нет, и цены скоро стабилизируются.

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы тоже уверен, что мяса в Казахстане достаточно. Он напомнил, что в прошлом году в стране произвели более миллиона тонн мяса. Объём производства увеличился примерно на 4%, в том числе и на говядину — более чем на 2%. Это полностью покрывает наши потребности по говядине и баранине.