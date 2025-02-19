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Социум Экономика

На 5 тенге вырос курс доллара в Казахстане

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 19 февраля курс доллара составил 503,61 тенге.
Кристина Кобина
На 5 тенге вырос курс доллара в Казахстане

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 19 февраля средневзвешенный курс доллара составил 503,61 тенге. За сутки валюта выросла на 5,21 тенге, за месяц – снизилась на 26,33 тенге.

Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 19 февраля — 497,89  тенге, евро — 520,89 тенге, рубля — 5,47 тенге. 

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В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:

  • доллар: покупка – 504-506 тенге, продажа – 507-510 тенге;
  • евро: покупка – 520-525 тенге, продажа – 530-532 тенге;
  • рубль: покупка – 5,3-5,4 тенге, продажа – 5,45-5,48 тенге.

По данным портала Kurs.kz, на западе Казахстана обменные пункты принимают доллары по 495-497 тенге.

Обменники установили следующие курсы доллара:

  • Уральск: покупка – 503 тенге; продажа – 510 тенге.
  • Актобе: покупка – 504,5 тенге; продажа – 509,5 тенге.
  • Актау: покупка – 500 тенге; продажа – 506,5 тенге.
Казахстанская фондовая биржа обмен валюты доллар США

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