На 5 тенге вырос курс доллара в Казахстане

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 19 февраля курс доллара составил 503,61 тенге.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 19 февраля средневзвешенный курс доллара составил 503,61 тенге. За сутки валюта выросла на 5,21 тенге, за месяц – снизилась на 26,33 тенге.

Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 19 февраля — 497,89 тенге, евро — 520,89 тенге, рубля — 5,47 тенге.

В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:

доллар: покупка – 504-506 тенге, продажа – 507-510 тенге;

евро: покупка – 520-525 тенге, продажа – 530-532 тенге;

рубль: покупка – 5,3-5,4 тенге, продажа – 5,45-5,48 тенге.

По данным портала Kurs.kz, на западе Казахстана обменные пункты принимают доллары по 495-497 тенге.

Обменники установили следующие курсы доллара: