Наркосхемы: на карту студента поступило 22,5 млн тенге от 900 человек

Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы. Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми, - говорится в сообщении. В результате были обнаружены 30 тысяч банковских карт в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге.

Агентство по финансовому мониторингу сообщило об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием банковских карт для легализации преступного дохода.

— Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы. Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми, - говорится в сообщении.

В результате были обнаружены 30 тысяч банковских карт в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге.

— Участие в таких схемах может обернуться серьёзными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание. В группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать «дропами», преследуя легкий и быстрый заработок, - отметили в АФМ.

Так, в Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве «дропов» в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине.