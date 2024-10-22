Наркосхемы: на карту студента поступило 22,5 млн тенге от 900 человек

Агентство по финансовому мониторингу сообщило об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием банковских карт для легализации преступного дохода.
— Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы. Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми, - говорится в сообщении.
В результате были обнаружены 30 тысяч банковских карт в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге.
— Участие в таких схемах может обернуться серьёзными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание. В группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать «дропами», преследуя легкий и быстрый заработок, - отметили в АФМ.
Так, в Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве «дропов» в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине.
— Только через их счета отмыто более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге. В другом случае использовалась карта 20-летнего студента из Алматы, на счет которого поступило почти 22,5 млн тенге от более 900 лиц. Суммы переводов - от 7,5 до 15 тысяч тенге соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств. Впоследствии эти деньги выведены на криптокошельки злоумышленников, - рассказали в ведомстве.